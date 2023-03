Un cutremur cu magnitudinea 4,2 s-a produs duminica, la ora locala 19:44, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, potrivit Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul s-a inregistrat la o adancime de 140 km, in apropierea urmatoarelor orase: 52km sud-est de Sfantu-Gheorghe, 57km est de Brasov, 62km nord-vest de Buzau, 66km […] Articolul ULTIMA ORA! Un nou cutremur de peste 4 grade, in zona seismica Vrancea apare prima data in Monitorul de Vrancea .