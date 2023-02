20.02.2023, ora 17.17 – o voce tremuranda anunța prin S.N.U.A.U 112 faptul ca *se afla in depresie și ca urmeaza sa arunce in aer apartamentul situat in municipiul Focșani*. Barbatul de la capatul firului refuza in repetate randuri sa ofere vreun detaliu in plus. Repeta intruna : “Va fi nevoie de polițiști, pompieri și ambulanța!”. […] Articolul ULTIMA ORA! Un focșanean a sunat la 112 ca sa anunțe ca iși va arunca in aer apartamentul. „Acum este in siguranța, vecinii la fel” apare prima data in Monitorul de Vrancea .