Stiri pe aceeasi tema

- Cutremur in Romania. Un seism de 4,6 s-a produs in Oltenia, Gorj, in noaptea de duminica spre luni. Seismul a fost inregistrat la ora 00:39.Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pamantului, cutremurul s-a produs la o adancime de 10 km.Cutremurul s-a produs la 7 km N de Targu Jiu, 72 km NE de…

- Un cutremur de 4,6 grade a avut loc, in urma cu cateva minute, in localitatea gorjeana Tetila. „In ziua de 21.08.2023, 00:39:28 (ora Romaniei), s-a produs in OLTENIA, GORJ un cutremur mediu. Acesta a avut magnitudinea ML 4.6, la adancimea de 10 km. Cutremurul s-a produs la 7km N de Targu Jiu, 72km NE…

- In noaptea de marți spre miercuri, județul Gorj a fost zguduit de un cutremur cu magnitudinea 2,9 pe scara Richter. Conform datelor Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul a avut loc la ora 1:47.In primele ore ale zilei de 2 august 2023, exact la 01:47:26 ora…

- Aseara, județul Gorj a fost zguduit de un nou sesim. Cutremurul a avut magnitudinea de 4,1 pe scara Richter, s-a produs la o adancime de circa 10,2 km, potrivit reactualizarii celor de la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Mișcarea telurica a avut loc la 14…

- Seismul mediu, de 4,2 grade pe scara Richter, a avut loc marți seara, 18 iulie, la ora 23.30, in județul Gorj. El a fost urmat de trei replici, anunța Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).Cutremurul s-a produs la o adancime de 8,6 kilometri, epicentrul aflandu-se…

- Un nou seism puternic a afectat Oltenia luni dimineata. Un cutremur cu magnitudne 4,1 s-a produs sambata si in zona Vrancea. Cutremurul a fost urmat de o replica de 2,8 grade, la ora 08:59, la adancimea de 15 km. In ziua de 19.06.2023, 08:26:02 (ora Romaniei), s-a produs in OLTENIA, GORJ un cutremur…

- Un cutremur cu magnitudinea de 4,1 grade pe scara Richter s-a produs, luni dimineata, in Oltenia, in judetul Gorj, la ora locala 8:26. Potrivit Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul a avut loc la adancimea de 15 km, in apropierea urmatoarelor orase: 18 kilometri…

- Astazi, 19 iunie 2023, in județul Gorj s-a petrecut un nou cutremur. Seismul de luni dimineața a avut o magnitudine de 4,2 pe scara Richter. „In ziua de 19.06.2023, 08:26:03 (ora Romaniei), s-a produs in OLTENIA, GORJ un cutremur mediu cu magnitudinea ML 4.2, la adancimea de 14 km”, anunta Institutul…