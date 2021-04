Stiri pe aceeasi tema

- Cele peste 180 de mii de doze de vaccin Sputnik-V, donate de Federația Rusa țarii noastre, vor ajunge la Chișinau in citeva zile. Despre aceasta președintele PSRM, Igor Dodon, a declarat in cadrul emisiunii live. “Azi sau ieri a fost semnat contractul final, a fost decizia Comisiei pentru Situații Excepționale…

- CHIȘINAU, 9 apr – Sputnik. In contextul in care unii specialiști ca ar fi bune sa se inchida pentru cel puțin doua saptamani domeniul Horeca, premierul interimar Aureliu Ciocoi a declarat ca totul depinde de evoluția pandemica in țara. © Sputnik / Evghenii PANASENCOCiocoi spune cum va fi sarbatorit…

- Inspectoratul de Integritate a emis acte de constatare in care au fost stabilite incalcarea regimului juridic al conflictelor de interese de catre viceprimarul municipiului Comrat, Șeful Spitalului Raional Telenești și fostul director al Institutului de Pedologie Agrochimie și Protecția Solului „Nicolae…

- CHIȘINAU, 23 mart – Sputnik. Mariana Durleșteanu, candidatul la funcția de prim-ministru propus de o majoritate parlamentara din care faceau parte deputații socialiști și cei din platforma „Pentru Moldova”, dar care și-a retras candidatura, a venit cu noi clarificari ale poziției ei intr-o postare…

- CHIȘINAU, 7 mart – Sputnik. Pe rețelele de socializare a aparut un video in care se vede cum un cumparator a organizat un scandal intr-un supermarket din Capitala, revoltat ca strugurii autohtoni din vanzare sunt prea marunți. "Ce fel de poama este asta așa marunta? O arunc aici. Ce-i cu…

- Chișinau, 1 MAR – Sputnik. Igor Dodon a declarat in cadrul unui briefing ca dupa decizia de saptamana trecuta a Curții Constituționale, președintele Maia Sandu nu are o alta soluție decat sa o inainteze pe Mariana Durleșteanu, candidatul propus de majoritatea parlamentara, la funcția de prim-ministru.…

- Accidentul a fost cauzat in aceasta dimineața de un șofer incepator, pe strada Petru Maior. In accident a mai fost implicat un autoturism condus de un barbat de 60 de ani. Soția acestuia, care-l insoțea a ramas blocata in autoturism. Șoferul incepator a pierdut controlul volanului intr-o curba de pe…

- Un barbat a decedat, luni dimineata, intr-un incendiu care i-a cuprins locuinta din comuna prahoveana Colceag, trupul sau fiind gasit de pompierii veniti sa stinga focul. Conform datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova, incendiul se manifesta pe o suprafata…