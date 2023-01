ULTIMA ORĂ! Un bărbat și un adolescent răniți în urma unui accident între o căruță și un autoturism, la Mândrești Un barbat de 30 de ani și un adolescent de 17 ani au ajuns in aceasta seara la Spitalul Județean Focșani in urma unui accident intre o caruța și un autoturism. Accidentul s-a produs in cartierul Mandrești. ,,La ora 18:50, SAJ Vrancea a primit o solicitare pentru un accident rutier in cartierul Mandrești. In accident […] Articolul ULTIMA ORA! Un barbat și un adolescent raniți in urma unui accident intre o caruța și un autoturism, la Mandrești apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

