- Un barbat de 63 de ani ranit in exploziile de la statia GPL din Crevedia a decedat la Spitalul Floreasca, informeaza News.ro. Barbatul avea arsuri pe 90 la suta din suprafata corpului. Barbatul a fost ranit in prima explozie care a avut loc sambata seara la stația GPL din Crevedia, au afirmat reprezentanții…

