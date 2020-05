Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE, ora 17:15 – Inca cinci persoane infectate cu noul coronavirus au murit, numarul total al celor decedati ajungand la 1.202, informeaza, luni, Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba despre trei barbati si doua femei cu varste cuprinse intre 49 si 84 de ani * Deces 1.198 – Barbat, 84 ani,…

- Inca 14 persoane infectate cu noul coronavirus au murit in Romania, numarul celor decedati din aceasta cauza ajungand la 1.070, informeaza Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba despre opt femei si sase barbati cu varste cuprinse intre 36 si 83 de ani. Trei dintre cele 14 cazuri sunt persoane din…

- Grupul de Comunicare Strategica al Guvernului a anunțat in aceasta seara alte șase noi decese cauzate de coronavirus. Pana acum, in Romania, 858 persoane diagnosticate cu COVID-19 au decedat. Printre persoanele anunțate in aceasta seara se afla și un barbat din Vrancea, in varsta de 52 de ani, care…

- Inca 15 persoane infectate cu noul coronavirus au murit, numarul celor decedati ajungand la 818, a informat in aceasta seara Grupul de Comunicare Strategica. Decesul cu numarul 809 este al unui barbat din Vrancea, in varsta de 75 de ani. Numarul total de persoane decedate in Vrancea, fiind și confirmate…

- Inca zece persoane infectate cu noul coronavirus au murit in Romania, numarul celor decedati din aceasta cauza ajungand la 705, informeaza Grupul de Comunicare Strategica al Guvernului. Unul dintre cele 10 cazuri anunțate de GCS este al unei femei din Vrancea, in varsta de 65 de ani, suferind și de…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat cel de al cincilea deces al unei persoane din Vrancea, o femeie de 77 de ani. Deces nr. 354 Femeie, 77 ani din județul Vrancea. Data recoltare: 12.04.2020. Data rezultatului: 14.04.2020. Data deces: 14.04.2020. Antecedente patologice: Insuficiența renala cronica…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat la ora 16:00 faptul ca numarul infectarilor cu coronavirus a ajuns la 102 persoane. Asta inseamna ca Romania intra in scenariul 3, depașind astfel 100 de cazuri de infectare cu coronavirus. Ultimele trei cazuri sunt ale politicienilor liberali care au participat…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a anunțat astazi la ora 10:00 confirmarea a inca doua cazuri, dupa ce, noaptea trecuta, fusesera confirmate inca sase cazuri de infectare cu noul coronavirus, printre care un copil de un an, din Bacau. Romania a inregistrat vineri, 13 martie 2020, cele mai multe…