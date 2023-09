O femeie a ajuns la spital dupa ce a fost atacata de concubinul ei cu un cuțit. Ulterior, agresorul s-a blocat in apartament și a amenințat ca se arunca de la etaj. Agresiunea a avut loc duminica seara. Direcția Generala de Poliție a Municipiului București -Secția 1 a fost sesizata cu privire la faptul ca, in timp ce se aflau intr-un apartament, situat la etajul 8 al unui bloc de locuințe, din Sectorul 1, o femeie ar fi fost agresata de catre concubinul sau, care i-ar fi aplicat mai multe lovituri cu un cuțit. In sprijinul victimei a intervenit o alta femeie, care a fost lovita de catre barbat,…