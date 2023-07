Ultima oră | Un bărbat a căzut de la etajul 7 al unui bloc din Berceni Un barbat de aproximativ 35 de ani a cazut sambata seara de la etajul 7 al unui bloc din București. Din primele informații, este vorba despre un imobil de pe bulevardul Constantin Brancoveanu, nr. 126. CITESTE SI Noul ministru al Agriculturii duce mai departe moștenirea lui Daea - Cum s-a fotografiat 'in inima pașunilor din Transilvania' (FOTO) 22:21 381 Șocant! Tanara din Turcia a murit la cateva minute dupa ce fusese ceruta in casatorie, pe o stanca: A cazut in gol de la 30 de metri 22:06 1232 8 alimente care cresc nivelul colesterolului 'bun' 21:50 1290 Șeful serviciilor de informați… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol: stiripesurse.ro CITESTE SI Noul ministru alduce mai departe moștenirea lui Daea - Cum s-a fotografiat 'in inima pașunilor din' (FOTO) 22:21 381 Șocant! Tanara dina murit la cateva minute dupa ce fusese ceruta in casatorie, pe o stanca: Ain gol de la 30 de metri 22:06 1232 8 alimente care cresc nivelul colesterolului 'bun' 21:50 1290 Șeful serviciilor de informați…

Stiri pe aceeasi tema

- Șocant! Tanara din Turcia a murit la cateva minute dupa ce fusese ceruta in casatorie, pe o stanca: A cazut in gol de la 30 de metriO femeie in varsta de 39 de ani a murit dupa ce a cazut in gol, de la 30 de metri inalțime, chiar in ziua in care a fost ceruta in casatorie, in Turcia, potrivit The…

- Șocant! Un batran a murit dupa ce a cazut de la etajul unui spital privat din Capitala, in care era internatUn barbat a cazut, joi dupa amiaza, de la etajul Spitalului Enayati Medical City din sectorul 1 al Capitalei. Omul, in varsta de 89 de ani, ar fi suferit de mai multe afecțiuni medicale, printre…

- Tragedie pe un traseu montan de pe Valea Prahovei. Un barbat de 55 de ani din Bucuresti si-a pierdut astazi viata dupa ce a alunecat pe zapada si a cazut peste peretele din Cerdacul Vaii Cerbului. Salvamontistii incearca acum sa-i recupereze trupul si sa-l transporte spe Piatra Arsa. Foto: Salvamont…

- „Un barbat ar fi cazut de pe viaductul situat pe Strada Gheorghe Lazar din municipiul Timisoara pe o masina. Acesta a fost dus la spital”, a transmis IPJ Timis, potrivit news.ro.Potrivit ISU Timis, barbatul ar avea aproximativ 50 de ani.Aceasta este a treia tentativa de sinucidere din Timisoara.Miercuri,…

- Un barbat s-a aruncat, vineri, de pe un pasaj din Timisoara si a cazut pe o masina aflata in trafic. Acesta a fost preluat de un echipaj medical de la Ambulanta si a fost dus de urgenta la spital. „Un barbat ar fi cazut de pe viaductul situat pe Strada Gheorghe Lazar din municipiul Timisoara […] The…

- Un barbat de 33 de ani a cazut de la etajul 5 al blocului in care locuia. S-a intamplat duminica, 20 mai, in jurul orei 04:00, pe strada Costiujeni, trasmite realitatea.md.Ofițerul de presa al Poliției Capitalei, Natalia Stati, a precizat ca victima a fost transportata la spital.

- Sambata, un cetațean a sesizat, prin „112", la ora 09:40, persoana decedata dupa ce a cazut de la etajul IX al unui bloc din cartierul 1848. Este vorba despre un barbat in varsta de 77 ani, Poliția Municipiului Targu Mureș continuand cercetarile in acest caz. Poliția Locala Targu Mureș le mulțumește…