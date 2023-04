Stiri pe aceeasi tema

- "La 12 aprilie 2023, serviciile ruse de control al spatiului aerian deasupra Marii Baltice au detectat o tinta aeriana care se apropia de granita rusa", a indicat Ministerul Apararii pe Telegram, potrivit agenției AFP preluate de Agerpres.Potrivit sursei citate, un avion de lupta Su-27 a decolat si…

- Au fost trase noi semnale de alarma din partea Rusiei, cu privire la planurile pe care Vladimir Putin le are cu Republica Moldova. Cel care a dorit sa ofere informații clare despre viitoarele acțiuni ale liderului rus in țara vecina este Dereck Hogan, asistentul principal adjunct al secretarului de…

- Razboiul izbucnit acum un an, la inițiativa Rusiei, a adus pierderi mari la nivel global, iar cele mai dureroase sunt cele omenești, astfel ca peste 7.000 de persoane nevinovate și-au pierdut viața din cazua orgoliilor nestapanite ale lui Vladimir Putin. Pe langa orașele complet distruse ale Ucrainei,…

- La doar cateva zile de la implinirea unui an de la debutul razboiului din Ucraina, un stat european ia masuri clare pentru a se „delimita” de țara condusa de Vladimir Putin. Pe 27 februarie 2023, au inceput lucrarile la ridicarea unui gard de 200 de kilometri la granița cu Rusia. Țara care vrea gard…

- Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a ordonat, miercuri, 11 ianuarie, guvernului de la Moscova sa majoreze pensiile și salariul minim cu 10%, afirmand ca nu toate problemele economice ale Rusiei au legatura cu razboiul din Ucraina. Totuși, președintele rus a recunoscut ca subiectul a creat dispute…

- Ultimele zile au fost extrem de tensionate in Soledar, orașul din estul Ucrainei in care se dau lupte puternice intre armata rusa cu cea ucraineana. In timp ce Rusia iși anunța false victorii, liderul ucrainean da asigurari cu privire la faptul ca situația este sub controlul armatei sale, provocandu-i…