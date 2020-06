Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul acuzat ca a incendiat o tanara din județul Mehedinți a fost dus de anchetatori in comuna in care s-a intamplat tragedia. Acesta și-a recunoscut fapta și le-a dat oamenilor legii mai multe detalii.

- Un tanar in varsta de 20 de ani a atacat un politist cu un cutit, apoi a incercat sa traga cu o arma asupra altor doi agenti din New York, in timpul protestelor ce au fost generate de moartea unui barbat de culoare, George Floyd, in urma unei arestari brutale. Acesta ar fi fost un atentat terorist.

- Accidentul produs, seara trecuta, in Reșița, pe Calea Timișoarei, a fost filmat de camera de bord a TIR-ului cu care s-a ciocnit frontal mașina condusa de un polițist. The post Atenție, imagini care va pot afecta emoțional: momentul in care un polițist din vestul țarii a intrat cu mașina sub un TIR,…

- Un sindrom inflamator, ce ar avea legatura cu infectarea cu noul coronavirus (COVID-19) și ar fi similar cu boala Kawasaki și cu șocul toxic, apare la tot mai mulți copii. Imagini infioratoare cu efectul acestuia asupra celor mici au fost publicate.

- Liderul consilierilor generali PNL Stelian Bujduveanu afirma ca in sedinta de joi a CGMB se va discuta bugetul companiilor municipale, din care unele au "salarii medii de 3 ori mai mari decat salariul mediu pe economie". Vezi si: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 44: Caracatița cu…

- In timp ce autoritațile din Romania fac apel ca oamenii sa stea acasa, intrucat suntem pe o panta a ascendenta a cazurilor de coronavirus, unii aleg sa organizeze petreceri. Astfel, dupa numeroasele incidente de la sfarșitul saptamanii trecute, acum a avut loc un nou scandal.

- Un tânar care locuiește în Mihai Viteazu, la doar câteva zeci de kilometri de Cluj, a fost martorul unor scene îngrozitoare. A vazut cum vecinul sau a batut fara mila un pui de câine. „Vecinul meu a adus la el acasa un pui de cațel în vârsta…

- O polițista din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord a fost mușcata de un braț de catre un barbat, dupa ce i-a spus ca nu ar trebui sa fie pe strada, din cauza pandemiei de coronavirus.