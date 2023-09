Stiri pe aceeasi tema

- Politia Capitalei cere sprijin pentru gasirea unui copil de 13 ani. Acesta a plecat de acasa joi seara si nu a mai revenit.Vineri, Politia Capitalei a fost sesizata și cere sprijin pentru gasirea unui minor care, joi, a plecat de la adresa de domiciliu din Sectorul 2 și nu a mai revenit pana in prezent,…

- Un copil in varsta de 11 ani a disparut la Tiraspol. Baiatul pe nume Iuri Parșicov s-a dus luni, 18 septembrie, la școala, iar dupa ore nu a mai ajuns acasa, scrie Realitatea.md . Semnalente: Era imbracat in camașa alba, sacou de culoare intunecata, pantaloni negri și purta pantofi. Baiatul avea rucsacul…

- Reprezentantii Politiei Capitalei au transmis ca fata de 14 ani care a disparut, vineri, in Bucuresti, a fost gasita sambata.„La data de 8 septembrie 2023, Politia Capitalei a fost sesizata si solicita sprijin in vederea depistarii unei minore care, in jurul orei 15.00 a plecat de la o adresa din Sectorul…

- Poliția Capitalei cer ajutorul cetațenilor dupa o fata de 14 ani a disparut. Ultima data a fost vazuta la o adresa din Sectorul 2, dupa-amiaza, iar de atunci, nimeni nu mai știe nimic de ea.

- Politistii cauta o minora in varsta de 13 ani, din Filipeni, care a disparut de acasa, a informat, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bacau, potrivit Agerpres.Minora se numeste Bargu Maria-Antonela, a plecat voluntar de acasa si nu a mai revenit. Aceasta are o inaltime de aproximativ…

- Poliția Capitalei a fost sesizata, vineri, 4 august 2023, și a solicitat sprijin in vederea depistarii unei minore. A fost emis și mesaj RO-ALERT pentru a cere ajutorul populației sa fie gasita.„Minora a fost gasita cu sprijinul unui cetațean, care a fost semnalat prin intermediul Ro-Alert.Va mulțumim…

- Poliția Capitalei a fost sesizata, vineri, 4 august 2023, și solicita sprijin in vederea depistarii unei minore.La data de 4 august 2023, o fetița de 11 ani a plecat de la adresa de domiciliu, din județul Ilfov.La ora 18.30, a fost emis un mesaj RO-Alert pentru semnalarea dispariției copilului.Elena…

