- Uniunea Europeana sporește asistența macro-financiara pentru Republica Moldova, la suma de 295 milioane de euro. Anunțul a fost facut de prim-ministra Danemarcei, Mette Frederiksen, dupa intilnirea pe care a avut-o cu șefa țarii, Maia Sandu. „Mulțumim pentru faptul ca ne-ați gazduit astazi. Moldova…

- Polonia vrea sa fie „avocatul Moldovei” in procesul de aderare la UE, a declarat Kacper Plazynski, președintele Comisiei pentru afacerile Uniunii Europene, aflat in vizita la Chișinau cu un grup de deputați de la Varșovia. „Am avut o vizita foarte productiva in Republica Moldova și am trasat mai multe…

- Republica Moldova ar trebuie sa devina stat membru al Uniunii Europene pana in 2030, apreciaza președintele Republicii Moldova, Maia Sandu. Aceasta a declarat ca e nevoie de un efort mai mare din partea guvernanților pentru a face ca proiectul de țara al Moldovei sa se concretizeze.

- Anuntul a fost facut joi, 29 decembrie, de presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, informeaza agentia Reuters, preluata de Agerpres."Dorintele mele sunt foarte ambitioase. Cred ca trebuie sa devenim membri ai Uniunii Europene pana la sfarsitul acestui deceniu", a spus Sandu in declaratii transmise…

- Republica Moldova va primi un nou ajutor international de peste 100 milioane de euro cu scopul de a face consecintelor razboiului in Ucraina, intre care criza energetica si afluxul de refugiati, precum si pentru a continua reformele demarate in vederea aderarii la UE, a anuntat luni presedintele francez…

- Vicepremierul Nicu Popescu desfașoara o vizita de lucru la Paris cu prilejul participarii la ediția a treia a Platformei de sprijin a Republicii Moldova, in cadrul delegației conduse de șefa statului Maia Sandu. La reuniunea de nivel inalt participa mai mulți membri ai Guvernului de la Chișinau – inclusiv…

- Contul de Telegram al consilierului președintelui Republicii Moldova pe probleme de securitate și secretarul general al Consiliului Suprem de Securitate, Dorin Recean, a fost spart vineri, 11 noiembrie. Conversațiile care ii sunt atribuite lui Dorin Recean au aparut pe site-ul care, pe data de 9 noiembrie…

- In discursul susținut, Maia Sandu a spus ca Republica Moldova se confrunta cu cea mai grava criza energetica din ultimii 30 de ani și a multumit Romaniei pentru ajutorul dat in aprovizionarea tarii cu energie electrica, relateaza HotNews.ro.”Ne confruntam cu cea mai grava criza energetica din ultimii…