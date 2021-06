Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorii statelor membre UE au adoptat vineri un plan vizand interzicerea aterizarii avioanelor apartinand companiilor aeriene belaruse pe aeroporturi din Uniunea Europeana si survolarii spatiului aerian european, declara trei diplomati pentru Reuters. Aceasta interdictie face parte din…

- Uniunea Europeana a decis vineri sa interzica accesul in spatiul sau aerian pentru companiile aeriene din Belarus si sa finalizeze noi sanctiuni economice contra regimului de la Minsk condus de Aleksandr Lukasenko, au declarat pentru AFP surse diplomatice de la Bruxelles. Masura, solicitata la finalul…

- SUA, Marea Britanie si Uniunea Europeana ar trebui sa actioneze impreuna pentru a pune mai multa presiune pe presedintele belarus Aleksandr Lukasenko si pe guvernul sau, a afirmat vineri lidera opozitiei belaruse din exil Sviatlana Tihanovskaia intr-o declaratie pentru Reuters. Tihanovskaia…

- Statele Unite au confirmat o serie de sanctiuni impotriva Belarusului, dupa deturnarea la Minsk, duminica, a unui avion Ryanair cu destinatia Vilnius si arestarea unui jurnalist de opozitie aflat la bordul acestuia, informeaza AFP. In plus fata de masurile deja anuntate in ultimele saptamani,…

- Anunțul ii aparține ministrului Sanatații, care a explicat, intr-o conferința online a Asociației Mame pentru Mame , ca și-a vaccinat fetița impotriva HPV. „Cu toata increderea, așa cum mi-am vaccinat fetița, imi voi vaccina și baiețelul”, a adaugat Ioana Mihaila, la o dezbatere online pe tema reformarii…

- Florin Cițu: "Inca nu este o decizie clara. Dupa 1 iunie vom lua aceasta decizie. Este in ordinul ministrului Sanatatii. Cred ca este o decizie luata inainte de analiza foarte bine. De la 1 iunie stabilim acest lucru. Deocamdata cu masca la locul de munca, la interior. (...) Dupa 1 iunie vorbim de alte…

- Patru avocati germani au depus o plangere penala impotriva presedintelui belarus Aleksandr Lukasenko in urma violentelor excesive care au avut loc in Belarus dupa alegerile prezidentiale desfasurate in aceasta tara in august anul trecut, relateaza dpa. Plangerea a fost depusa la Parchetul federal german…

- Italia va impune o carantina obligatorie de cinci zile pentru toate persoanele care sosesc din celelalte tari ale Uniunii Europene, inclusiv pentru calatorii ce revin pe teritoriul italian. Anunțul a fost facut astazi surse din Ministerul Sanatatii italian. Orice calator provenind din Uniunea Europeana…