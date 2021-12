Stiri pe aceeasi tema

- La data de 21 noiembrie a.c., in jurul orei 23:20, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției municipiului Piatra Neamț au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe o strada din Piatra Neamț.Din primele cercetari efectuate de polițiști a reieșit ca, in timp ce un tanar, in…

- Accident rutier produs pe Centura ocolitoare a municipiului Caransebeș cu implicarea a patru autotrenuri. In urma evenimentului, o persoana a fost incarcerata, ulterior declarata decedata, iar o alta a fost ranita (fractura membru inferior). Ambele cazuri au fost preluate si transportate la Spitalul…

- O tanara din Vernești și un tanar din Movila Banului, ambii de 24 ani, au fost raniți sambata seara in urma unui accident produs pe Drumul Național 1B, in zona Hanului lui Ținta. Aceasta dupa ce autoturismul in care se aflau, condus de femeie in direcția Buzau-Ploiești, a lovit mașina din fața sa, la…

- Accident rutier in Arad Un accident auto in care au fost implicate un autoturism si un microbuz a avut loc la Arad. Avand in vedere numarul ocupantilor, pentru optimizarea misiunii de raspuns, la nivelul judetului a fost activat Planul Rosu de InterventieLa fata locului pompierii salvatori intervin…

- Un accident de circulație s-a produs astazi dupa amiaza la intrare in Baia Mare dinspre Tauții de Sus. Din primele informații se pare ca in urma evenimentului un motociclist a fost ranit. La fața locului au intervenit cadrele medicale ale Serviciului Județean de Ambulanța, dar și echipajele de poliție.…

- Un accident rutier a avut loc in urma cu puțin timp, in zona ieșirii din Bizighești, spre Tișița. Conform IPJ Vrancea, trei persoane au fost ranite, in urma coliziunii produse intre doua autoturisme, iar unul dintre raniți este incarcerat. „In urma cu puțin timp am fost sesizați prin 112 cu privire…

