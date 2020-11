Stiri pe aceeasi tema

- Comuna Ciorogarla, de langa Bucuresti, intra in carantina pentru urmatoarele doua saptamani. Masura este aplicabila de vineri seara, de la ora 20.00 si vizeaza si satul Darvari, conform unui ordin semnat de seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat.

- Municipiul Baia Mare intra in carantina zonala, pentru o perioada de 14 zile, a informat, miercuri, purtatorul de cuvant al Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Maramures, Dan Buca. Conform aceleiasi surse, CJSU a primit Ordinul sefului Departamentului pentru Situatii de…

- Potrivit Comunicatului de presa Nr. 296 din 07.11.2020, al Prefecturii Constanta, Orasul Ovidiu intra in carantina pentru urmatoarele 14 zile.aIncepand din aceasta seara, de la ora 20:00, orasul Ovidiu intra in carantina, in urma unui ordin semnat de seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta,…

- Oasele Sannicolau Mare si Ciacova cu satele apartinatoare Cebza, Macedonia si Petroman intra in carantina zonala, in baza Ordinului sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta. Masura intra in vigoare sambata, la ora 12.00, ca urmare a cresterii numarului de cazuri COVID-19 in aceste localitati.

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru SItuații de Urgența, a semnat ordinele prin care se aproba propunerile CJSU Timiș de intrare in carantina a orașelor Sannicolau Mare și Ciacova plus localitațile Cebza, Macedonia și Petroman. Ordinul intra in vigoare de astazi, de la ora 14 și este valabil pentru…

- Masura carantinei este propusa pentru doua comune din județul Arad. Decizia a fost aprobata deja de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, iar acum autoritațile așteapta doar ca documentele sa fie semnate de șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat. Totodata, Direcția de…

- Ordinul sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, privind intrarea in carantina a unei localitați din județul Arad a fost anulat definitiv vineri de instanța suprema. Este al doilea proces pierdut in instanta de Departamentul pentru Situatii de Urgenta, dupa ce judecatorii…