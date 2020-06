ULTIMA ORĂ! Trei proiectile explozive depistate pe raza comunei Țifesti Trei proiectile explozive au fost depistate pe raza comunei Țifești. Este vorba de un proiectil de calibru 76 mm, un proiectul de calibru 85 mm și un proiectil de calibru 100 mm. La fața locului s-a deplasat un echipaj al ISU Vrancea, care a asanat cele trei proiectile. Cel mai probabil, proiectilele provin din timpul […] Articolul ULTIMA ORA! Trei proiectile explozive depistate pe raza comunei Țifesti apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

