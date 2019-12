ULTIMA ORĂ! Trei muncitori blocați într-un puț la Vadu Roșca! Trei muncitori in timp ce executau lucrari de sudura intr-un put, in localitatea Vadu Roșca, au ramas surprinsi din cauza gazelor emanate in interiorul acestuia. Persoanele aflate in apropiere au reusit sa-i extraga. In scurt timp la locul evenimentului au sosit o ambulanta SMURD, o autospeciala de transport persoane si victime multiple si o ambulanta […] Articolul ULTIMA ORA! Trei muncitori blocați intr-un puț la Vadu Roșca! apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

