Direcția de Sanatate Publica Vrancea a intocmit tabelul cu valorile ratei de incidența a infectarii cu COVID-19 in județ, valabile pentru ziua de 25 aprilie 2021. Rata de infectare pentru Vrancea are valoarea de 1,13‰, in scadere. In cele doua municipii ale județului, valorile ratei de infectare sunt: Focșani – 1,99 in scadere, Adjud – […] Articolul ULTIMA ORA! Trei localitați vrancene au cele mai mari valori ale ratei de infectare. Situația la zi in Focșani și in restul județului apare prima data in Monitorul de Vrancea .