Stiri pe aceeasi tema

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca in perioada: 25 octombrie 2022 - 31 octombrie 2022, va fi suspendat traficul rutier pe strada Armeneasca, tronsonul cuprins intre strazile Alexandru cel Bun și Columna. Masura a fost luata in legatura cu necesitatea executarii lucrarilor de pozare a rețelei…

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca pe 22-23 octombrie 2022, va fi suspendat traficul rutier pe strada Tighina la intersecție cu strada Mihail Kogalniceanu, in legatura cu necesitatea executarii lucrarilor de reabilitare a strazii Tighina.

- In perioada 19 - 21 octombrie 2022, va fi suspendat integral traficul rutier pe str. N. Dimo, intersecție cu str. T. Vladimirescu, informeaza Primaria municipiului Chișinau. Masura a fost luata in legatura cu necesitatea executarii lucrarilor de reparație a rețelelor termice in termeni restranși.

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca, in perioada 17 octombrie - 30 noiembrie 2022, va fi suspendat traficul rutier pe strada Tighina, tronsonul cuprins intre strazile București și M. Kogalniceanu și pe strada 31 August 1989, tronsonul cuprins intre strazile Serghei Lazo și Sfatul Țarii.

- Traficul rutier pe str. N. Zelinski, tronsonul cuprins intre strazile N. Titulescu și Sarmizegetusa va fi suspendat astazi pana la ora 24:00, in legatura cu necesitatea executarii lucrarilor de reabilitare a rețelelor inginerești, anunța Primaria municipiului Chișinau.

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca in perioada: 09 septembrie – 31 octombrie 2022, va fi suspendat traficul rutier pe strada Alexandru cel Bun, tronsonul cuprins intre strazile Bulgara și Vasile Alecsandri. Masura a fost luata in legatura cu necesitatea executarii lucrarilor de reabilitare…

- Primaria municipiului Chisinau informeaza ca in perioada: 8 septembrie 2022 – 29 decembrie 2022, va fi suspendat parțial traficul rutier, pe benzi, de pe podul din strada Mihai Viteazul. Masura a fost luata in legatura cu necesitatea executarii lucrarilor de reparație in cadrul Proiectului privind renovare…

