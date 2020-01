Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a precizat luni ca Guvernul va fi dat in judecata in cazul desfiintarii Fondului de Dezvoltare si Investitii. Intrebat daca PSD va da in judecata Guvernul sau daca va sprijini primarii in acest sens, in cazul desfiintarii Fondului de Dezvoltare…

- Premierul Ludovic Orban a declarat luni, imediat dupa ce Senatul a adoptat motiunea simpla impotriva ministrului Finantelor, Florin Cițu, ca nu o sa-l dea pe ministru afara din Guvern și ca ar trebui ca fostul ministru al Finanțelor, Eugen Teodorovici, „sa dea seama in alta parte pentru dezastrul…

- Eugen Teodorovici a fost doar 5 luni de zile președinte executiv al PSD! Pentru ca nu a vrut sa demisioneze, lui Teodorovici i s-a desființat funcția, in Comitetul Executiv de marți seara.La jumatate de ora dupa conferința de presa la care au vorbit Viorica Dancila, Marcel Ciolacu, noul președinte…

- Liderul PSD Giurgiu, Niculae Badalau a declarat, dupa Comitetul Executiv National, ca Congresul PSD va avea loc undeva in luna februarie sau martie. Intrebat de ce atat de tarziu, Badalau a invocat sarbatorile de iarna. El nu a stiu sa spuna nici de ce sefia partidului nu este preluata de Eugen Teodorovici,…

- Fostul ministru al Educației, Ecaterina Andronescu, a afirmat, in emisiunea ”Adriana Nedelea LA FIX”, ca intreaga conducere a PSD trebuie inlocuita printr-un congres, deoarece Viorica Dancila a luat fiecare decizie importanta impreuna cu membrii Comitetului Executiv.”Nu vreau sa o invinovațesc doar…

- Adrian Nastase, Mircea Geoana, Victor Ponta și acum Viorica Dancila. Toți cei patru au un lucru in comun: au pierdut alegerile prezidențiale și, la foarte scurt timp, si conducerea partidului. PSD se dovedeste neiertator dupa esecurile la prezidentiale. Trei lideri au fost decapitati pana acum din aceasta…

- Gabriela Firea s-a delimitat luni seara de reuniunea unor lideri PSD in biroul lui Marcel Ciolacu de la Palatul Parlamentului, in care se negociaza termenii inlaturarii Vioricai Dancila de la șefia PSD, primarul general afirmand ca nu participa la „Cex-uri paralele”. In cursul dimineții, insa, Firea…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a mai multor inculpați: VLADESCU SEBASTIAN-TEODOR GHEORGHE, ministru al Finanțelor in perioada savarșirii faptelor,…