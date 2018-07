Stiri pe aceeasi tema

- Accident feroviar mortal produs in urma cu scurt timp in municipiul Ramnicu Sarat. Din primele date, se pare ca este vorba de barbat de 31 ani care a fost lovit de trenul care circula pe ruta Bucuresti -Iasi. Revenim cu detalii!

- Celebram Centenarul Marii Uniri Cinstim valorile Romaniei In anul Centenar al Marii Uniri din 1918, Romfilatelia introduce in circulație emisiunea de marci poștale Ia romaneasca, unitate in spirit, dedicata celei mai importante piese a costumului tradițional romanesc, anticipand ziua de 24 iunie, declarata…

- Mai multe strazi si sosele din Capitala au fost inundate in urma ploii de joi dimineata, ingreunand traficul. Mijloacele de transport in comun ale RATB au ramas de mai multe ori blocate din cauza penelor de curent si acumularii de apa, iar pompierii au fost nevoiti sa intervina si pentru extragerea…

- Traficul feroviar este oprit, duminica, pe sectia de cale ferata 906 Bucuresti – Campulung, din cauza defectiunii tehnice survenite la un tren, la iesirea din statia Golesti, judetul Arges.

- Un tren de calatori în care se aflau 400 de persoane, care circula pe ruta Timisoara – Bucuresti, a lovit un TIR, sâmbata, în judetul Timis, mecanicul fiind ranit usor, iar locomotiva avariata. Traficul feroviar este blocat.

- Un tren de calatori in care se aflau 400 de persoane, care circula pe ruta Timisoara – Bucuresti, a lovit un TIR, sambata, in judetul Timis, mecanicul fiind ranit usor, iar locomotiva avariata. Traficul feroviar este blocat, transmite corespondentul MEDIAFAX. Seful Serviciului Siguranta…

- Un tren de calatori in care se aflau 400 de persoane, care circula pe ruta Timisoara – Bucuresti, a lovit un TIR, sambata, in judetul Timis, mecanicul fiind ranit usor, iar locomotiva avariata. Traficul feroviar este blocat, transmite corespondentul MEDIAFAX.