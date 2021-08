ULTIMA ORĂ Talibanii au intrat în Palatul Prezidențial din Kabul Talibanii au intrat in Palatul Prezidențial din Kabul. In urma cu cateva ore, talibanii anuntau ca nu intentioneaza sa preia controlul orasului cu forta si sa se razbune asupra celor din guvern sau din armata. Jurnalistii din Kabul au relatat ca talibanii au spus ca patrund in oras pentru “a controla haosul”. In mai multe zone din Kabul s-au auzit focuri de arma. Un spital din Kabul a anuntat in social media ca peste 40 de persoane au fost ranite in ciocniri la periferia capitalei Afganistanului si au fost internate pentru a fi tratate. Fostul președinte al Afganistanului,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

