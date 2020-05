Stiri pe aceeasi tema

- Se implinesc aproape doua saptamani de cand 51 de muncitori din Sri Lanka se afla in izolare la Garoafa dupa ce, inițial, trei dintre ei au fost depistați pozitiv la infecția cu COVID-19 și internați la Spitalul Județean Focșani. Se pare ca aceștia ar fi luat virusul de la o alta angajata a fabricii…

- Polițiștii vranceni acționeaza in continuare in sistem integrat, alaturi de jandarmi, militari și polițiști locali, aceștia fiind prezenți in teren pentru prevenirea și combaterea criminalitații și pentru a se asigura ca cetațenii respecta prevederile ordonantelor militare. Astfel, in data de 5 mai…

- Peste 4.700 de persoane au fost amendate de politisti si jandarmi, in ultimele 24 de ore, pentru ca nu au respectat masura privind restrictionarea circulatiei, informeaza luni Grupul de Comunicare Strategica, citat de Agerpres. „Politistii si jandarmii au depistat, in ultimele de 24 de ore, 4.787 persoane…

- In contextul activitaților de prevenire, descoperire și combatere a ilegalitaților economice specifice starii de urgența din contextul actual, polițiștii au efectuate verificari la mai multe societați comerciale de pe raza municipiului Focșani. La data de 02 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului…

- A aparut un al treilea caz de suspiciune de infectare cu coronavirus. Este vorba despre o femeie care se afla in izolare la domiciliu și a prezentat simptome de febra și tuse, astfel ca a fost transportata cu izoleta la Spitalul Județean. „In cursul zilei de astazi, la Spitalul Județean a fost adusa…

- Politistii de la Politia Orasului Panciu, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Panciu, au perchezitionat astazi, locuinta primarului Iulian Nica in dosarul in care s-au mai facut perchezitii si saptamana trecuta la sediul primariei. Potrivit unor surse oficiale,…