- Presedintele american Donald Trump a evocat joi pentru prima oara posibilitatea amanarii alegerilor prezidentiale din Statele Unite programate pentru luna noiembrie din cauza pandemiei de COVID-19, invocand riscul fraudarii acestora.

- ​Presedintele SUA Donald Trump a anuntat numirea unui nou director de campanie, Bill Stepien, înlocuindu-l pe Brad Parscale, schimbare ce survine în timp ce liderul de la Casa Alba se confrunta cu un declin în sondaje în fata rivalului sau democrat Joe Biden, cu mai putin de…

- Presedintele SUA a distribuit pe Twitter un videoclip in care mai multe persoane sunt vazute si auzite strigand „white power”, un slogan rasist al nationalistilor albi de extrema-dreapta, potrivit Agerpres.Postarea vine in contextul unei ample si intense dezbateri nationale in SUA despre rasa si discriminare,…

- Presedintele american, Donald Trump, a acuzat marti reteaua sociala Twitter ca "se amesteca" in alegerile prezidentiale din Statele Unite semnaland pentru prima data doua dintre mesajele sale pe platforma ca inselatoare, o amenintare pentru libertatea de exprimare, in opinia sa, noteaza AFP.Citește…

- Presedintele american Donald Trump a declarat sambata ca administratia sa analizeaza numeroase propuneri legate de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), inclusiv una care prevede ca Washingtonul sa contribuie la finantarea OMS cu aproximativ 10% din fondurile alocate anterior, transmite Reuters,…