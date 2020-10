ULTIMA ORĂ! Stare de alertă la Bolotești după ce un sătean a scos din funcțiune sistemul de alimentare cu apă Anunț important! Astazi 10 octombrie 2020 a avut loc Ședința extraordinara a Comitetului local pentru Situatii de Urgenta Bolotești prin care s-a constat Situația de urgența și in consecința a fost declarata Starea de alerta la nivelul satelor Putna și Ivancești, Comuna Bolotești, județul Vrancea. Cauza acestei situații o reprezinta scoaterea din funcțiune a […] Articolul ULTIMA ORA! Stare de alerta la Bolotești dupa ce un satean a scos din funcțiune sistemul de alimentare cu apa apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- RECOMANDARI ALE POLIȚIȘTILOR PENTRU PREVENIREA RASPANDIRII COVID-19 Pe fondul numarului de cazuri de Covid 19 inregistrate, pentru prevenirea și combaterea infectarii cu noul Coronavirus, polițiștii din cadrul I.P.J. Vrancea, jandarmii, polițiștii locali, precum și reprezentanții Inspectoratului pentru…

- Toate școlile iși suspenda cursurile fizic timp de 3 zile, inainte și dupa alegeri, a anunțat vineri seara ministrul Educației. In acest interval, orele vor continua online, a precizat Anisie. Cursurile din instituțiile de invațamant, adica școli, gradinițe și licee vor fi suspendate vineri, 25 septembrie,…

- In ultimele 24 h, au continuat, in sistem integrat, noi acțiuni de verificare a respectarii masurilor de protecție sanitara, pentru prevenirea și combaterea raspandirii virusului SARS-COV-2. Echipe mixte formate din aproximativ 240 de polițiști, jandarmi, polițiști locali precum și reprezentanți ai…

- Control efectuat de DSP Vrancea la o fosta pensiune din Focșani In urma unor sesizari transmise de locuitorii blocurilor din proximitatea unei foste pensiuni din cartierul Sud al municipiului Focșani, precum ca zona ar fi invadata de rozatoare, inspectorii DSP Vrancea au efectuat un control sambata…

- Iohannis a anuntat miercuri, dupa o sedinta la Cotroceni cu reprezentantii Guvernului, ca starea de alerta va fi prelungita cu 30 de zile, insa nu se vor introduce alte restrictii, dar nu vor fi nici noi masuri de relaxare. „Starea epidemiologica nu este buna. Ati vazut ca am avut si azi peste 600 de…

- Klaus Iohannis a anuntat in urma cu cateva clipe ca starea de alerta va fi prelungita cu 30 de zile. „Situatia nu este buna. Ati vazut ca am avut si azi peste 600 de persoane detectate cu Covid-19 Purtatul mastii, pastrarea distantei sunt metode sigure pentru a oprit raspandirea epidemiei In conditiile…