- Sorina Pintea, fost ministru al Sanatatii, este dusa la Bucuresti pentru a fi audiata la DNA, dupa ce, vineri, anchetatorii s-au aflat timp de mai multe ore in biroul sau de la Spitalul Judetean din Baia Mare.

- Procurorii DNA au finalizat perchezitiile in biroul de la Spitalul Judetean Baia Mare al Sorinei Pintea, fost ministru al Sanatatii. Perchezitiile s-au desfasurat ca urmare a unui flagrant, dupa cum au confirmat pentru STIRIPESURSE.RO reprezentantii DNA.Ulterior perchezitiei, o masina a DNA…

