Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat luni ca scolile in care rata de vaccinare este sub 60% in ziua de vineri, iar incidenta infectarilor cu noul coronavirus in localitatea respectiva este mai mare de 3 la mie vor intra in online. „Articolul 3 din ordinul comun Ministerul Educatiei – Ministerul…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat vineri ca a solicitat Ministerului Sanatații elaborarea de proceduri pentru ca profesorii sa știe cum se administreaza testelor pe baza de saliva pentru Covid-19. Intr-o declarație de presa, el a subliniat ca testele nu pot fi administrate doar de cadre…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, anunta, joi seara, ca la nivelul invatamantului preuniversitar rata de vaccinare era vineri dimineata 66,5%, iar daca se adauga si invatamantul superior, rata de vaccinare depaseste 70%. Cu toate acestea, doar 54% dintre unitatile de invatamant depasesc rata de…