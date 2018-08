Stiri pe aceeasi tema

- Ioan Marginean, presedintele celor de la Gaz Metean, nu l-a iertat pe Mihai Stoica pentru ironiile adresate lui Carlos Fortes, varful portughez al mediesenilor devenit o tinta pentru Gigi Becali.

- Cu cine a fost comparat Carlos Fortes, atacantul de la Gaz Metan Mediaș. Portughezul adus de la Vizela a marcat doua goluri in primele sale doua meciuri din Liga 1 și s-a vorbit deja de interesul FCSB. Cu un fizic impozant, la inalțimea de 1,88 m, Carlos Fortes a ajuns gratis la Gaz Metan Mediaș in…

- Gaz Metan Medias a debutat cu dreptul in noul sezon competițional al Ligii I. La primul meci cu tehnicianul Mihai Teja pe banca, ardelenii i-au invins in extremis pe ilfovenii de la Concordia Chiajna, cu scorul de 2-1 (1-1), printr-un gol marcat la ultima faza a meciului de portughezul Carlos Fortes.…

- Fernando Santos, selecționerul Portugaliei, acuza erorile defensivei și ineficiența din atac din meciul pierdut cu Uruguay, 1-2. "Rezultatul nu e corect. Am facut suficient sa obținem un alt rezultat, insa uneori nu-ți ajunge sa caștigi. Am atins obiectivul minim". Degeaba a avut posesia și a șutat…

- Oscar Washington Tabarez, 71 de ani, a trait la intensitate maxima pe banca Uruguayului meciul cu Portugalia din optimile Mondialului, scor final 2-1. Sfertul de finala Uruguay - Franța se va juca vineri, 6 iulie, ora 17:00 Un video emoționant cu antrenorul sud-american din ultimele momente ale partidei…

- In Romania 76% din populatie nu a avut nicio vacanta in anul 2016, fapt care plaseaza tara noastra in topul tarilor UE din acest punct de vedere, arata un raport al Eurostat. De asemenea, peste 55% dintre cetatenii Romaniei nu calatoresc din motive financiare. Raportul arata ca in urma…

- Un jucator cum este Lionel Messi "poate ridica nivelul si poate decide soarta meciului", a recunoscut portarul si capitanul francez Hugo Lloris, vineri, indemnandu-si coechipierii sa se "autodepaseasca" in meciul din optimile de finala ale Cupei Mondiale de fotbal cu Argentina, programat sambata…

- Atacantul lui Liverpool, Mohamed Salah, a deschis scorul in partida Arabia Saudita - Egipt, insa nu a reusit sa obtina nici o victorie in acest Campionat Mondial. Arabia Saudita s-a impus in ultimele secunde ale partidei, 2-1, iar Egipt termina ultima in grupa A, cu 3 esecuri.