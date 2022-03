Stiri pe aceeasi tema

Sirenele din orașul Harcov, al doilea ca dimensiune al Ucrainei, suna din nou. In aceasta dimineața Rusia a inițiat un raid aerian asupra orașului.

Un consilier al ministerului de interne din Ucraina afirma ca o explozie a avut loc in apropierea garii din Kiev, transmite Reuters miercuri.

Tokyo si-a exprimat miercuri protestul in fata Moscovei dupa o presupusa incalcare a spatiului aerian al Japoniei de catre un elicopter rus in nordul arhipelagului nipon, pe fondul tensiunilor internationale asupra Ucrainei, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

Armata ucraineana a anuntat ca parasutisti rusi au aterizat la Harkov pentru a ocupa orasul asediat. Potrivit armatei, atacul aerian a inceput exact in momentul in care sirenele de raid aerian s-au activat in Harkov si in zona invecinata, relateaza BBC, potrivit news.ro.

Sirene antiaeriene rasuna, marti dimineata, in mai multe orase din Ucraina, care se confrunta cu a sasea zi de razboi contra invaziei Rusiei.

Apar noi informații de pe zona frontului! Rusia invadeaza Ucraina și spre Cernobil. Acest lucru a fost anunțat de Anton Gerashchenko, consilier al ministerului de Interne din Ucraina.

Ucraina a anuntat joi inchiderea spatiului sau aerian pentru aviatia civila dupa ce presedintele rus Vladimir Putin a anuntat inceperea unei operatiuni militare impotriva acestei tari, transmite AFP preluat de agerpres.

Un puternic sunet de sirene a fost auzit vineri dupa-amiaza in centrul orasului Donetk, capitalei republicii omonime separatiste proruse din estul Ucrainei, unde mai devreme liderul local a anuntat evacuarea populatiei civile catre Rusia de teama unei ofensive a armatei ucrainene, intentie negata