ULTIMA ORĂ. Senatul a votat proiectul privind starea de alertă! Senatul a adoptat marti, in plen, formuland mai multe amendamente, proiectul de lege al Guvernului care cuprinde masurile pentru situatia de alerta, care va fi instituita dupa incetarea starii de urgenta. Documentul poate fi consultat AICI. Legea privind starea de alerta a fost adoptata cu 111 voturi ”pentru”, 8 ”impotriva” si 15 abtineri. Proiectul legislativ […] Sursa articolului: ULTIMA ORA. Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

