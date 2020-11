Stiri pe aceeasi tema

- Generalul-locotenent Daniel Petrescu, șeful Statului Major al Apararii, a fost testat pozitiv la infecția cu SARS-CoV-2, anunța Ministerul Apararii Naționale. Generalul Petrescu este asimptomatic și s-a izolat intr-un spațiu al MApN.

