Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura Anticorupție din Republica Moldova și Parchetul Național Financiar Francez (PNF) au anunțat marți o operațiune comuna internaționala, cu asistența Biroului Federal de Investigații (FBI) din SUA, in cazul unor tentative de „mituire” a unor „funcționari publici” pentru ștergerea unor notificari…

- Pentru prima oara in istoria penitenciarului de femei din Rusca sunt organizate și desfașurate cursuri de instruire fitness. O antrenoare celebra in lumea sportului din Republica Moldova, Natalia Șveț s-a oferit sa instruiasca, gratis, timp de 6 saptamani, femeile aflate in detenție.

- Ministrul Energiei, Victor Parlicov, s-a intilnit la Washington cu reprezentanți ai Bancii de Export-Import a Statelor Unite, EXIM Bank, interesata de finanțarea proiectelor investiționale in Republica Moldova, inclusiv in construcția de noi centrale termoelectrice in regim de cogenerare. Victor Parlicov…

- Ministerul roman de Interne a interzis intrarea in tara a cel putin 116 persoane din Republica Moldova care urmau sa protesteze la Bucuresti - fiind platite in acest sens de oligarhul fugar Ilan Sor - in ziua in care presedinta Maia Sandu a venit sa participe la Congresul Partidului Popular European,…

- Kremlinul a anuntat sambata arestarea a 11 persoane, inclusiv a celor patru atacatori, dupa atacul armat de vineri de la o sala de concerte de la periferia Moscovei, revendicat de gruparea jihadista Statul Islamic (SI),