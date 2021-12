ULTIMĂ ORĂ Secvențiere în 19 orașe din România: NICIO infectare cu Omicron în țara noastră A fost realizat primul studiu pe baza de secvențiere pentru varianța Omicron in Romania, iar pe baza probelor selectate din 19 orașe MedLife spune ca nu a fost identificata noua tulpina africana pe teritoriul Romaniei. MedLife transmite ca probele analizate in aceasta etapa a studiului conțin in proporție majoritara tulpina Delta a coronavirusului. Specialiștii anunța ca nu exista o tulpina romaneasca a coronvirusului și ca este nevoie sa ne informam din surse sigure cu privire la apariția unor așa zise noi tulpini de origine locala. Citește și: Universitatea Oxford CONFIRMA scenariul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In contextul apariției tulpinii Omicron la nivel mondial, MedLife a reluat procesul de secvențiere a genomului SARS-CoV-2 și anunța primele rezultate obținute in urma analizarii unui lot de 156 de probe....

- Noua varianta de SARS-CoV-2 – Omicron – cumuleaza zeci de mutatii la nivelul proteinei S, care ameninta protectia oferita de anticorpii obtinuti prin vaccinare sau prin boala. Specialistii spun ca este foarte posibil ca urmatorul val sa fie produs de Omicron, iar acest lucru va insemna un dezastru…

- Noua tulpina Omicron se raspandeaște rapid in toata lumea. Depistata in Africa de Sud, mutația ajunge in tot mai multe țari europene. Grupul principalelor 7 economii ale lumii a convocat de urgența miniștrii Sanatații pentru a discuta despre noua varianta de coronavirus. Specialiștii avertizeaza ca…

- Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, a anuntat, astazi, in cadrul unui briefing la Guvernul Romaniei, ca mutatia Omicron a coronavirusului "va ajunge peste tot". Raed Arafat a explicat ca noua varianta de coronavirus, respectiv tulpina Omicron, despre care specialistii au explicat…

- „Anumite informații spun ca aceasta varianta ar fi de patru ori mai transmisibila decat tulpina Delta, care și ea e mai transmisibila de trei ori decat tulpina clasica. In condițiile in care Delta este de 3-4 ori mai transmisibila decat Alpha. Deci ar fi de 12 ori mai transmisibila decat tulpina inițiala",…

- Ministrul Sanatații Alexandru Rafila a anunțat, vineri seara, la un post TV, ca la biroul OMS din Romania a fost primita informarea privind pericolul noii variante sud-africane, denumite astazi Omicron, ce a fost declarata, de OMS, „varianta preocupanta”. Alexandru Rafila, medic specialist Microbiolog…

- „Anumite informații spun ca aceasta varianta ar fi de patru ori mai transmisibila decat tulpina Delta, care și ea e mai transmisibila de trei ori decat tulpina clasica. In condițiile in care Delta este de 3-4 ori mai transmisibila decat Alpha. Deci ar fi de 12 ori mai transmisibila decat tulpina inițiala",…

- Specialiștii avertizeaza asupra faptului ca numarul mare de imbolnaviri cu Covid din Romania – in mare parte datorat reticenței stupide și, evident, nejustificate fața de vaccinare ca unica soluție de a ieși din pandemie – cuprinde inclusiv pericolul apariției unei variante romanești a virusului.…