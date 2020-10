ULTIMA ORĂ! Secțiile de poliție rurală din Vrancea au primit în dotare 24 de autospeciale noi AUTOSPECIALE NOI IN MEDIUL RURAL Inca douazeci și patru de autospeciale, destinate posturilor de poliție din mediul rural, au intrat de astazi in dotarea Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea, contribuind astfel la imbunatațirea modului in care polițiștii raspund la solicitarile cetațenilor, precum și la creșterea gradului de siguranța pe care polițiștii o au la intervenții. […] Articolul ULTIMA ORA! Secțiile de poliție rurala din Vrancea au primit in dotare 24 de autospeciale noi apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

