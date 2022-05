ULTIMA ORĂ Se cere prelungirea perioadei de autorecenzare a recensământului populației și locuințelor Recensamantul Populației și Locuințelor se afla in ultimele zile din etapa de autorecenzare, urmand ca de luni, 16 mai, sa inceapa recenzarea in teren, cu recenzori, prin interviuri fața in fața, acolo unde persoanele nu s-au autorecenzat sau nu au fost autorecenzate. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

