Stiri pe aceeasi tema

Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite va organiza, vineri, o reuniune speciala pe tema incidentelor care au vizat gazoductele Nord Stream 1 si 2, care fac legatura intre Rusia si Germania prin Marea Baltica.

Administratia Joseph Biden a catalogat, miercuri dupa-amiaza, drept "ridicole" sugestiile Moscovei privind implicarea Statelor Unite in atacurile asupra gazoductelor Nord Stream 1 si 2, care fac legatura intre Rusia si Germania prin Marea Baltica.

Rusia va cere o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU pe tema scurgerilor de gaze detectate din gazoductele Nord Stream 1 si 2, dupa ce i-a cerut presedintelui american Joe Biden sa spuna daca Statele Unite sunt la originea acestui ''sabotaj'', a anuntat miercuri MAE rus, potrivit AFP, anunța…

Este "stupid si absurd" ca Rusia sa fie suspectata de faptul ca se afla in spatele scurgerii masive de gaze naturale detectate in urma unor explozii la gazoductele Nord Stream 1 si 2 in Marea Baltica, respinge Kremlinul, dupa ce Comisia Europeana (CE) a denuntat un "sabotaj", relateaza AFP.

Operatorul controversatei conducte submarine Nord Stream 1, din Rusia catre Germania, Nord Stream AG, a anuntat ca analizeaza cauzele unei scaderi a presiunii gazelor pe conducta.

Comisia Europeana a acuzat gigantul rus Gazprom ca a oprit furnizarea de gaze prin conducta Nord Stream din Marea Baltica catre Germania folosind pretexte false, relateaza dpa.

Lucrarile anuale de intreținere incep luni la cel mai mare gazoduct care transporta gaze din Rusia catre Germania, urmand ca livrarile sa fie oprite timp de zece zile. Guvernele, piețele și companiile sunt ingrijorate ca oprirea ar putea fi prelungita din cauza razboiului din Ucraina, scrie Reuters.