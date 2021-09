ULTIMA ORĂ: Scenariu ROŞU, în Capitală! Certificatul COVID devine obligatoriu Bucureștiul trece in scenariul roșu. Rata de infectare a ajuns la 3,3 la mie, de la care certificatul verde devine obligatoriu pentru mai multe activitați. Instituția prefectului a anunțat ca rata de infectare a ajuns la 3,3 la mia de locuitori. Marți, rata de incidența era 2,90 la mie, iar luni – 2,57 la mie. […] The post ULTIMA ORA: Scenariu ROSU, in Capitala! Certificatul COVID devine obligatoriu first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

