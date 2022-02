Stiri pe aceeasi tema

- „Polițiștii Serviciului Rutier acționeaza pentru fluidizarea traficului rutier in urma unui accident rutier care s-a produs pe DN2 E85 , pe raza județului Buzau”, a anunțat in urma cu puțin timp, purtatorul de cuvant al IPJ Vrancea. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane a informat…

- O ambulanta, un autocamion si un autoturism au intrat in coliziune pe DN 28, marti, in zona localitatii iesene Sarca, cinci persoane fiind gasite in stop cardio-respirator, informeaza Centrul Infotrafic din cadrul Politiei Romane. Potrivit centrului Infotrafic, la ora 7:35, in județul Iasi s-a produs…

- Polițiștii Serviciului Rutier intervin la locul producerii unui accident rutier sesizat prin apel 112. Conform datelor din apel, la ieșire din Panciu spre Haret, pe DJ 204E un autoturism și o autoutilitara au intrat in coliziune, rezultand ranirea a patru persoane. UPDATE ! Din accident a rezultat decesul…

- JUDEȚUL VRANCEA: CIRCULAȚIE INTRERUPTA PE DN DN 2 Data: 23 Decembrie 2021 Ora: 18:40 Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN2 (E85) Focșani-Ramnicu-Sarat, kilimetrul 161+600 de metri, la ieșire din localitatea Dumbraveni, județul Vrancea, s-a produs un accident…

- Sursa: INFOTRAFIC Categorie: Alerta trafic Status: Activ JUDEȚUL VRANCEA: TRAFIC OPRIT PE DN 2, DIN CAUZA UNUI ACCIDENT Data: 21 Decembrie 2021 Ora: 18:00 Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, in urma unui accident in care au fost implicate trei autoturisme,…

- Traficul rutier este blocat in aceasta dimineata in judetul Bihor in urma unui grav accident rutier. Potrivit IGPR, Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 76 Stei Beius, la kilometrul 173, in zona localitatii Hidiselu de Jos, judetul Bihor, s a produs un…