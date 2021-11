ULTIMA ORĂ! Șapte decese ale unor persoane infectate cu Covid au fost raportate în Vrancea, în ultimele 24 de ore In județul Vrancea, in data de 09 noiembrie 2021, dupa intrarea in vigoare a Legii 136/2020 privind carantina și izolarea, se afla: 790 persoane in carantina la domiciliu; 841 persoane in izolare la domiciliu; 246 persoane in izolare instituționalizata, dintre care 26 persoane sunt internate la ATI, 16 persoane la Focșani și 10 persoane la […] Articolul ULTIMA ORA! Șapte decese ale unor persoane infectate cu Covid au fost raportate in Vrancea, in ultimele 24 de ore apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

