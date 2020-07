Stiri pe aceeasi tema

- Inscrierile pentru examenul de Titularizare s-au incheiat vineri. Pentru concurs s-au inscris in Vrancea 435 de candidați pentru 27 de posturi pe perioada nedeterminata. Conform edupedu.ro, peste 29 de mii de candidați s-au inscris la concursul național de Titularizare 2020. Este al doilea cel mai…

- Peste 500 de profesori din Alba s-au inscris la examenul de Titularizare 2020. Sunt doar 115 posturi titularizabile in județ. Examenul scris va fi organizat in 29 iulie, iar primele rezultate vor fi cunoscute in 4 august. Potrivit datelor publicate vineri seara de Ministerul Educației, din județul Alba…

- Inscrierile pentru concursul de Titularizare 2020 incep de joi, 9 iulie. Examenul scris va fi organizat in 29 iulie, iar primele rezultate vor fi cunoscute in 4 august. In acest an, va fi doar proba scrisa, cu respectarea masurilor igienico-sanitare in vigoare. Un nou model de cerere pentru inscrieri…

- Mai multe persoane au mers ieri la sediul PNL Vrancea sa depuna cereri de inrudire cu ministrul Lucrarilor Publice, Ion Ștefan, zis Grinda, pentru a obține un loc de munca. Oamenii, cei mai mulți tineri, au reacționat astfel fața de ceea ce a devenit o politica de partid și de stat in cadrul PNL, in…

- Lista locurilor de munca declarate vacante in aceasta perioada, si data publicitatii de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Vrancea, cuprinde 114 oferte destinate somerilor din judetul nostru, mai puține cu 13 fața de saptamana trecuta. Printre ofertele de munca aparute pe listele…

- Lista locurilor de munca declarate vacante in aceasta perioada, si data publicitatii de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Vrancea, cuprinde 127 oferte destinate somerilor din judetul nostru, cu 41 mai multe fața de saptamana trecuta. Noile oferte de munca aparute pe listele AJOFM…

- Federația Romana de Fotbal a hotarat, in urma consultarii echipelor din Liga a III-a, sa inghețe competiția la acest nivel pentru ediția de campionat 2029-2020. In urma videoconferinței din aceasta seara, s-a decis ca nici o echipa nu va retrograda din Liga a III-a iar primele clasate in cele 5 serii…

- Lista locurilor de munca declarate vacante in aceasta perioada, si data publicitatii de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Vrancea, cuprinde 86 oferte destinate somerilor din judetul nostru. Astfel, in județul Vrancea sunt cautați: 7 agenți de securitate, 4 lucratori comerciali,…