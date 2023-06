Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 9:35 explozie produsa in apropiere de orasul Dnipro din centrul Ucrainei a afectat o cladire de locuinte cu doua etaje, ranind 20 de persoane, intre care cinci copii, iar salvatorii ii scot pe locatari de sub daramaturi, afirma guvernatorul regional, citat de Reuters. UPDATE 9.10 Confruntarile…

- O explozie in apropierea orașului Dnipro, din centrul Ucrainei, a afectat sambata o locuința cu doua etaje, ranind 20 de persoane, inclusiv cinci copii, a declarat guvernatorul regional, citat de Reuters. Guvernatorul Serhiy Lysak a scis pe Telegram ca trei dintre copii sunt in stare grava. In total,…

- Cel putin o persoana a fost ucisa si alte 15 au fost ranite intr-un atac rus care a lovit vineri, 26 mai, o clinica in Dnipro, oras mare in zona central-estica a Ucrainei, a anuntat presedintele Volodimir Zelenski, informeaza Reuters și Agerpres. ”Bombardament cu rachete asupra unei clinici in orasul…

- Dupa ce rușii au bombardat un spital din Dnipro, in estul Ucrainei, bilantul este de un mort și 15 raniți. Doi copii, de 3 și ani, se numara printre raniți, potrivit Reuters . Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a confirmat atacul și a declarat ca autoritațile lucreaza pentru a salva alte persoane…

- Civilii din Kiev au primit ordin sa se adaposteasca, deoarece mai multe explozii au fost auzite marti dimineata, transmite CNN.Sirenele de raid aerian au sunat in tot orasul, in timp ce sistemul de aparare aeriana al Ucrainei a fost activat pentru a intercepta drone si alte obiecte zburatoare deasupra…

- Rusia si-a intensificat bombardamentele la Bahmut, cu speranta de a cuceri localitatea pana marti, aprecia in weekend generalul insarcinat cu apararea acestui orasel asediat de catre Rusia, Oleksandr Sirskii, subliniind ca va face totul pentru a evita acest scenariu, relateaza Reuters, potrivit news.ro. …

- Sase civili au fost ucisi si opt au fost raniti in urma bombardamentelor rusesti de la Kostiantinivka, in estul Ucrainei, duminica dimineata, a declarat un oficial ucrainean de rang inalt, relateaza Reuters.Kostiantinivka, care avea aproximativ 70.000 de oameni inainte de razboi, se afla la doar…