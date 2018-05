Stiri pe aceeasi tema

- Un avion rus de lupta s-a prabusit joi in Marea Mediterana dupa ce a decolat de la o baza din Siria, iar doi cei piloti au murit, a anuntat Ministerul rus al Apararii, citat de agentiile ruse, relateaza AFP conform News.ro. ”Un Su-30SM rus s-a prabusit in Marea Mediterana catre ora (Moscovei) 9.45 (si…

- Israelul a avertizat ca va distruge sistemele antiaeriene pe care Rusia le-ar putea instala in Siria, așa cum se vehiculeaza intens in ultimele zile. Israelul a avertizat ca va distruge sistemele antiaeriene pe care Rusia le-ar putea instala in Siria, așa cum se vehiculeaza intens in…

- Ministrul israelian al apararii, Avigdor Lieberman, a atentionat marti ca tara sa va distruge orice sistem antiracheta performant rusesc desfasurat pe teritoriul Siriei daca acesta va fi folosit impotriva avioanelor israeliene, dar a tinut sa sublinieze ca Israelul nu este interesat de o escaladare…

- In ajunul vizitei de trei zile in Washington, presedintele francez Emmanuel Macron a acordat un interviu televiziunii Fox, in cadrul caruia a avertizat asupra unui razboi comercial, "slabiciunilor" in fata Rusiei, dar a si evidentiat avantajele acordului nuclear cu Iranul. Macron a declarat…

- Mai multe nave cargo rusesti au intrat in portul sirian din Tartus, unde se afla o baza navala rusa, fiind descarcate sub un ecran de fum de acoperire, informeaza vineri News.com.au si unele media ruse. Rusia a spus ca va raspunde la atacul SUA, Frantei si Marii Britanii de saptamana trecuta asupra…

- Președintele american Donald Trump a promis, luni, ca in 48 de ore va decide cum sa raspunda la presupusul atac chimic din orașul sirian Douma . Toate opțiunile sunt pe masa, a avertizat liderul de la Casa Alba. Insa, indiferent ce scenariu va alege Trump, va exista un recul. Și niciunul dintre raspunsurile…

- Erdogan, Putin și Rohani s-au intalnit la Ankara pentru a discuta situația din Siria. Presedintii Turciei, Rusiei și Iranului au participat la un summit in urma caruia s-au angajat sa coopereze pentru a ajunge la o “incetare a focului durabila” in Siria, citeaza Agerpres un comunicat remis la sfarșitul…

- Rusia nu indeplinește obligațiile sale de garant al distrugerii stocurilor de arme chimice ale Siriei, a declarat ambasadorul SUA pentru dezarmare, Robert Wood, la conferința de la Geneva. Inaltul oficial american a menționat ca Moscova nu impiedica incercarile guvernului Bashar al Assad de a folosi…