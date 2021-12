Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american a declarat vineri ca pregateste un "set de initiative" care vizeaza protejarea Ucrainei de un atac rus, intr-un moment in care Kievul si Washingtonul acuza Rusia ca a concentrat trupe la frontiera si ca efectueaza pregatiri pentru o invazie, relateaza AFP si Reuters. Afirmand…

- Rusia si Statele Unite lucreaza la organizarea unei videoconferinte intre presedintii Vladimir Putin si Joe Biden, in contextul in care tensiunile dintre cele doua tari din cauza Ucrainei au atins cote maxime, a anuntat vineri Kremlinul, citat de France Presse și Agerpres. "Lucrarile sunt in curs…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a transmis miercuri Rusiei ca „nu are niciun drept de veto” in cazul in care se va decide ca Ucraina sa devina membra a Aliantei Nord-Atlantice.

- Secretarul de stat american Anthony Blinken a ieșit la o conferința de presa miercuri, la Riga, unde a participat la o reuniune a miniștrilor de Externe ai țarilor NATO, acuzand Moscova ca reunește «zeci de mii de soldați, forțe de lupta suplimentare» in apropierea frontierei cu Ucraina. «Suntem profund…

- Letonia are nevoie de prezenta unor militari SUA permanent, in scopul descurajarii Rusiei si vrea sa isi consolideze apararea cu sisteme balistice de tip Patriot, afirma ministrul leton al Apararii, Artis Pabriks, in contextul vizitei secretarului general NATO, Jens Stoltenberg. Secretarul american…

- Ministerul de Externe al Germaniei a declarat ca a continuat sa coopereze indeaproape cu administratia americana cu privire la implementarea unei declaratii comune privind conducta de 11 miliarde de dolari. Administratia Biden a renuntat la sanctiunile impuse operatorului de conducte si a incheiat un…

- Președintele american Joe Biden a spus vineri ca va avea ”foarte probabil” o discuție cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și cu omologul rus, Vladimir Putin, în încercarea de a atenua tensiunile dintre cele doua țari, deoarece Rusia este acuzata ca a desfașurat trupe…

- Rusia are peste 92.000 de soldati desfasurati in jurul granitelor Ucrainei si se pregateste pentru un atac pana la sfarsitul lunii ianuarie sau inceputul lunii februarie, a declarat seful agentiei de informatii pentru aparare a Ucrainei, pentru Military Times.