Prima seara sub noile restricții a fost una greu de acceptat de catre majoritatea romanilor, astfel ca sute de oameni s-au strans pe strazile mai multor orașe din țara pentru a protesta. Printre localitațile in care cetațenii au trait o noapte zbuciumata se numara București, Constanța, Braila, Galați și Arad. Jandarmii nu au facut fața