Ultima oră: România trimite rachete Patriot în Ucraina Romania va dona un sistem de aparare antiaeriana Patriot in Ucraina, a decis joi CSAT in ședința. „Avand in vedere deteriorarea semnificativa a situației de securitate in Ucraina, ca urmare a atacurilor constante și masive ale Rusiei asupra civililor și a infrastructurii civile, mai ales asupra celei energetice, precum și consecințele regionale ale acestei situații, inclusiv asupra securitații Romaniei, in stransa coordonare cu Aliații, membrii Consiliului au decis donarea catre Ucraina a unui sistem Patriot”, se arata intr-un comunicat CSAT. Articolul Ultima ora: Romania trimite rachete Patriot… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

