- Iarba din vis costa 6.000 de euro! Așa arata gazonul pe care Romania va juca in Liga Națiunilor, cu Muntenegru. Pe ”Ilie Oana” s-au montat rulouri de gazon pe 700 mp, s-a vopsit vestiarul oaspeților și se repara și gardul din jurul arenei din Ploiești. Gazonul de pe stadionul Ilie Oana arata aproape…

- Romania debuteaza in Liga Națiunilor cu Muntenegru, vineri, 7 septembrie (ora 21:45, PRO TV), la Ploiești, fara spectatori. Romania intalnește in debutul ei in Liga Națiunilor un adversar care, chiar și dupa ce am scos un singur punct in ultimele preliminarii in fața lui, ne poate suna prietenos.…

- Selectionerul echipei nationalew de fotbal a Romaniei, Cosmin Contra, a anuntat astazi lotul pentru primele doua meciuri ale tricolorilor in noua competitie, Liga Natiunilor.Romania intalneste Muntenegru, pe 7 septembrie, la Ploiesti, si Serbia, pe 10 septembrie, in deplasare.Intre cei 25 de jucatori…

- Cosmin Contra, selecționerul Romaniei, nu il considera pe Dan Nistor soluția optima pentru mijlocul naționalei Romaniei și pregatește o formula ofensiva pentru debutul din Liga Națiunilor. Romania - Muntenegru se joaca pe 7 septembrie, ora 21:45, pe stadionul "Ilie Oana", Ploiești. "Ne pune probleme…

- Romania va debuta in Liga Natiunilor pe 7 septembrie, in meciul cu Muntenegru, fosta adversara din preliminariile pentru Campionatul Mondial din Rusia. Partida se va disputa la Ploiesti, de la ora 21:45.

- Nationala Romaniei vine la Ploiesti, pe stadionul „Ilie Oana”, pentru primul meci „acasa” in noua competitie organizata de UEFA; Liga Natiunilor, partida cu Muntenegru, din 7 sptembrie, joc care se va desfasura „fara spectatori”. Si, sunt sanse mari sa se joace si… „fara iarba”, gazonul de pe stadionul…

- "Avem doua sanse pentru campionatul European 2020. Avem aceasta Liga a Natiunilor care incepe in septembrie, o competitie noua pe agenda UEFA in sensul in care meciurile amicale au devenit meciuri oficiale si cele mai bune patru echipe se califica direct la Campionatul European. La finalul campaniei,…

- "Federatia Romana de Fotbal a informat forul continental despre locul de disputare al partidei cu Lituania, ultima pe teren propriu din noua competitie UEFA, care va debuta in aceasta toamna. Jocul programat pe 17 noiembrie, cu incepere de la ora 21,45, va avea loc la Ploiesti", se arata pe site-ul…