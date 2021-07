Stiri pe aceeasi tema

- Se anunța o noua zi cu emoții pentru absolvenții de liceu care au contestat notele obținute la prima sesiune din acest an a BAC-ului. Rezultatele inregistrate dupa soluționarea contestațiilor depuse la BAC 2021 vor fi anunțate vineri, 9 iulie, conform calendarului comunicat de Ministerul Educației.…

- Ministerul Educației publica vineri, 9 iulie, rezultatele finale la examenul de Bacalaureat 2021. Absolvenții de liceu afla notele dupa contestații. Rezultatele finale (notele și mediile) vor fi disponibile AICI. In județul Alba, au fost inregistrate 821 de contestații. Inainte de contestații, rata…

- Rezultatele de la Bac 2021 sunt afișate astazi, 5 iulie, pe edu.ro și la avizierele celor 802 de licee in care s-au desfașurat examene in aceasta sesiune. Conform calendarului stabilit de Ministerul Educației, rezultatele sunt afișate pana la ora 12.00.Astazi sunt afișate primele rezultate ale examenelor…

- Rezultatele finale de la Evaluarea Naționala 2021 au fost publicate duminica dimineața, la ora 10:00, de Ministerul Educației. Vezi in articol listele cu notele și mediile obținute de absolvenții clasei a VIII-a dupa contestații. Acestea sunt notele finale de la examen, care intra in calculul mediei…

- EVALUARE NAȚIONALA 2021: Rezultatele finale au fost PUBLICATE. Notele și mediile din județul Alba EVALUARE NAȚIONALA 2021: Rezultatele finale au fost PUBLICATE. Notele și mediile din județul Alba In perioada 29-30 iunie s-au inregistrat 20.268 de contestații pentru notele de la Evaluarea Naționala,…

- Rezultatele de la Evaluarea Naționala 2021 au fost publicate pe evaluare.edu.ro, in format anonimizat. Asta inseamna ca pe pagina online dedicata rezultatelor de la Evaluare Naționala 2021 apar coduri in dreptul carora vor fi afișate notele și mediile. Fiecare candidat de la Evaluarea Naționala a primit…

- Rezultatele de la Evaluarea Naționala 2021 au fost publicate pe evaluare.edu.ro, in format anonimizat. Asta inseamna ca pe pagina online dedicata rezultatelor de la Evaluare Naționala 2021 apar coduri in dreptul carora vor fi afișate notele și mediile. Fiecare candidat de la Evaluarea Naționala a primit…

- Un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme, dintre care unul condus de un șofer din Vrancea, a avut loc ieri in județul Buzau. Conform reporterbuzoian.ro, circulația a fost ieri restricționata pe DN 1B, in zona popasului de la Merei din județul Buzau. Din primele date, un autoturism…