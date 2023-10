Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul european Siegfried Mureșan, in plenul Parlamentului European: "Cerem inceperea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeana pana la finalul acestui an! Este ceea ce noi, Parlamentul, vom solicita in rezoluția despre Republica Moldova pe care o vom adopta joi in…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, luni seara, ca atat timp cat este prim-ministru nu o sa accepte ca romanii sa fie in continuare „umiliti” de cancelarul Austriei, Karl Nehammer. Ciolacu a reiterat ca, daca in decembrie Austria isi va folosi din nou dreptul de veto impotriva Romaniei, va ataca la…

- Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan anunta ca Parlamentul European va organiza o dezbatere si va adopta o rezolutie cu privire la parcursul european al Republicii Moldova, in sesiune plenara, in luna octombrie, decizia fiind luata de Conferinta Presedintilor Grupurilor Politice

- In discursul sau despre starea Uniunii, șefa Comisiei Europene, Ursula Von der Leyen, a declarat ca viitorul Republicii Moldova și al Ucrainei este in Uniunea Europeana. Chișinaul califica declarația drept una incurajatoare care vine sa confirme eforturile depuse in vederea aderarii la UE.

- Siegfried Mureșan, la dezbaterea privind Starea Uniunii: Trebuie sa modificam bugetul multianual al UE și sa incepem negocierile de aderare cu Ucraina și Republica Moldova/ Trebuie sa ne asiguram ca cerealele din Ucraina ajung acolo unde este nevoie și nu afecteaza fermierii din Europa Centrala și…

- Republica Moldova propune ridicarea nivelului de aliniere a statului la acquis-ul Uniunii Europene urmare a obținerii statutului de stat candidat prin decizia Consiliului European din 23 iunie 2022, precum și pregatirea pentru negocierile de aderare la Uniunea Europeana. In acest context, autoritațile…

- Siegfried Mureșan: Uniunea Europeana va direcționa catre Moldova și Ucraina 135 de milioane de EURO destinate inițial Rusiei și Belarusului”Redirecționam 135 de milioane de euro catre Ucraina și Republica Moldova din fondurile suspendate pentru Rusia și Belarus”, anunța europarlamentarul PNL Siegfried…

- Europaralamentarul Eugen Tomac solicita Comisiei Europene sa ne explice pașii pe care urmeaza sa-i faca UE in procesul de integrare al Republicii Moldova.„Cați bani primește R. Moldova de la Uniunea Europeana? Am solicitat Comisiei Europene sa ne explice pașii pe care urmeaza sa-i faca UE…