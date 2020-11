Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii locali bacauani au decis, astazi, la limita, cu 12 voturi “pentru” din 23, organizarea unui Referendum local odata cu alegerile parlamentare. Referendumul va avea trei intrebari. Prima va intreba cetațenii daca sunt de acord ca, pe plan local, sa se ia masuri suplimentare pentru combaterea…

- Consiliul Local Bacau se reunește vineri, ca sa discute propunerea primarului Lucian Daniel Stanciu Viziteu, de organizare a unui referendum local, odata cu alegerile generale. Primarul are in vedere consultarea cetațenilor privind stabilirea unor... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Primarul municipiului Bacau, Lucian Viziteu, vrea organizarea unui referendum local, care sa aiba loc in data de 6 decembrie, odata cu alegerile suplimentare, in care oamenii sa iși arate acordul sau dezacordul cu privire la impunerea unor restricții suplimentare impotriva COVID-19. In același referendum,…

- Eurodeputatul Dragoș Benea, președintele PSD Bacau, a comentat inițiativa primarului Lucian Daniel Stanciu Viziteu, de organizare a unui referendum local pentru strategia de sanatate publica a municipiului Bacau. Plebiscitul ar urma sa se țina... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Sergiu Sechelariu a candidat ca independent la alegerile locale din 27 septembrie pentru mandatul de primar al Bacaului. La locale, a ocupat locul al doilea, cu 4.000 de voturi mai puține fața de reprezentantul USR-PLUS, Lucian Daniel Stanciu-Viziteu, spune sursa citata. Pe listele de la Camera…

- Scandal electoral in Moldova, pentru apa de baut. La Nereju, in Vrancea, contracandidatul primarului a sapat șanțuri, a intins un furtun și s-a apucat sa racordeze casele din satul Glavanești cu apa din munte. Primarul i-a reproșat ca n-are autorizație pentru lucrare, a chemat poliția și-a cerut inchiderea…

- In toamna anului trecut, Jurnalul de Argeș a fost dat in judecata, pentru solicitare de daune, de catre constructorul Titidan srl, proprietarul blocului de locuințe construit in locul cladirii cumparate de la OMV Petrom, dupa demolare. Sa avem in vedere faptul ca in actul de cumparare a terenului și…